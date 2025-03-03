После закрытия ИП можно продать квартиру без налогов

Продажа жилья после прекращения деятельности ИП не влечет налогов с дохода УСН, а также НДФЛ при соблюдении сроков владения.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если доход был получен после того, как ИП прекратил деятельность, ему не могут доначислить налог по УСН, т.к. физические лица, не зарегистрированные как ИП, не являются плательщиками этого налога.

Претензии со стороны ФНС могут возникнуть, если ИП прекратил свою деятельность, продал квартиру и вновь зарегистрировался. Такие действия могут признать фиктивным прекращением деятельности ИП с целью получения необоснованной налоговой выгоды и доначислить УСН.

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