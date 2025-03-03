Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в незаконном обороте средств платежей.

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Также ей запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет, пишут РИА Новости.

Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд рублей и в отмывании денег с 2019 по 2021 годы. Для этого блогер применяла схемы дробления бизнеса.

Гособвинение требовало для Блиновской шесть лет колонии, штраф в 1,5 млрд рублей и запрет в течение пяти лет заниматься предпринимательской деятельностью. Прокурор отметила, что срок давности по статье о неуплате налогов прошел, поэтому ее могут освободить от ответственности и наказание по статьям, связанных с легализацией доходов и незаконным оборотом средств платежей.

Ранее у семьи Елены Блиновской арестовали имущество на 1 млрд рублей. Блогера задержали в апреле 2023 года.