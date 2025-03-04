Региональные УФНС проверят бизнес на УСН на предмет фиктивной миграции

Предусмотренные НК преференции в виде минимальных налоговых ставок по УСН в отдельных регионах привели к массовой миграции упрощенцев.

УФНС напомнило основные признаки фиктивной миграции, на которые будут обращать внимание при проверке:

много людей зарегистрировано по одному адресу из других регионов, в том числе в виде долевой собственности;

в регионе нет сотрудников компании или предпринимателя;

в регионе нет бизнес-партнеров компании или предпринимателя;

отсутствие по юридическому адресу при осмотре налоговиками;

нет кассы по новому адресу;

нет счетов за коммунальные услуги или аренду по новому адресу;

виды деятельности не предполагают функционирование на территории нового региона (сдача недвижимости в аренду, недвижимость на территории иных субъектов РФ и пр.);

на расчетных счетах есть личные платежи, которые не связаны с регионом и др.

С 2025 года вступили в действие новые правила для бизнеса, который переезжает в регионы с пониженными налоговыми ставками по УСН: при переезде еще 3 года будут платить налоги по «старой» ставке УСН. Отсчет идет с года переезда. Такое правило появилось в НК после принятия закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ.