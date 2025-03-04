ФСБУ «Аренда»: когда 11-месячные договоры требуют начислений

Арендаторы обязаны отражать ППА в балансе, но для договоров сроком менее года есть исключение. Однако если договоры регулярно перезаключаются, а условия остаются прежними, стандарт требует иного подхода.

Обсуждение этого нюанса идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера», где один из подписчиков поинтересовался, стоит ли ему отражать ППА по ежегодно пролонгируемым краткосрочным договорам аренды.

Порядок отражения в учете договоров аренды регламентируется ФСБУ 25/2018. Стандарт предусматривает , что арендатор может не признавать предмет аренды в качестве ППА в любом из следующих случаев:

срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

рыночная стоимость предмета аренды не превышает 300 тыс. руб. и арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды;

арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

В этом случае арендные платежи признаются в качестве расхода с учётом положений учетной политики арендатора при одновременном выполнении следующих условий:

договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Таким образом, договоры аренды на 11 месяцев формально позволяют не отражать в бухучете ППА. Однако не стоит забывать о наличии экономической мотивации или неформальных договоренностей о продлении.

Если арендатор ежегодно заключает новые договоры и фактически использует офис непрерывно, контролирующие органы могут рассматривать это как единый договор с общим сроком более 12 месяцев. В этом случае требуется признать ППА.