Порядок расчета НДФЛ с матвыгоды по займам, если ставка по договору меняется

Минфин уточнил нюанс определения налоговой базы по НДФЛ при получении дохода в виде материальной выгоды от пользования заемными (кредитными) средствами.

В письме от 26.12.2024 № 03-04-05/131900 Минфин напомнил, что особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды предусмотрены ст. 212 НК. К материальной выгоде она относит в т. ч. экономию на процентах, если условия займа (кредита) существенно выгоднее рыночных.

Налоговая база в таком случае определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из 2/3 минимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших на дату заключения договора на кредит (заем) и на дату фактического получения дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий такого договора.

При изменении ставки процентов по договору берут ставку на дату последнего соответствующего изменения договора.