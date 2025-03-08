Минфин уточнил применение льготных тарифов взносов для МСП из обрабатывающих производств

С 01.01.2025 предприятия малого "и среднего бизнеса в сфере металлообработки и производства электрооборудования получили право на льготные страховые взносы. Для этого необходимо соблюдение критериев по кодам ОКВЭД 2 и доле доходов от основной деятельности.

Для МСП, основной вид деятельности которых — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (это коды ОКВЭД 2 — 25.11, 25.61 и 27.12), установлен единый пониженный тариф взносов 7,6%.

Чтобы получить право на применение этого тарифа, нужно выполнить два условия (письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-15-06/130886):

Доля профильных доходов — 70% по итогам 2024 и отчетных периодов 2025 года. Это условие должно выполняться и по итогам календарного года, предшествующего году перехода на уплату взносов по пониженному тарифу.

Особенности расчета:

Льготный тариф 7,6% применяется к выплатам сотрудникам, превышающим 1,5 МРОТ на начало года.

Компании на общей системе налогообложения определяют доходы по правилам главы 25 НК.

Для подтверждения права на льготу в РСВ необходимо заполнять приложение 3.1 «Расчет соответствия условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в п. 13.2 ст. 427 НК РФ» к разделу 1 расчета.

При несоблюдении критериев М”СП вправе использовать пониженный тариф 15%. Это актуально для компаний, у которых доля профильных доходов ниже 70% или основной вид деятельности не соответствует перечню.