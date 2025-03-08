Минфин уточнил применение льготных тарифов взносов для МСП из обрабатывающих производств

Для МСП, основной вид деятельности которых — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (это коды ОКВЭД 2 — 25.11, 25.61 и 27.12), установлен единый пониженный тариф взносов 7,6%.
Чтобы получить право на применение этого тарифа, нужно выполнить два условия (письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-15-06/130886):
Доля профильных доходов — 70% по итогам 2024 и отчетных периодов 2025 года.
Это условие должно выполняться и по итогам календарного года, предшествующего году перехода на уплату взносов по пониженному тарифу.
Особенности расчета:
Льготный тариф 7,6% применяется к выплатам сотрудникам, превышающим 1,5 МРОТ на начало года.
Компании на общей системе налогообложения определяют доходы по правилам главы 25 НК.
Для подтверждения права на льготу в РСВ необходимо заполнять приложение 3.1 «Расчет соответствия условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в п. 13.2 ст. 427 НК РФ» к разделу 1 расчета.
При несоблюдении критериев М”СП вправе использовать пониженный тариф 15%. Это актуально для компаний, у которых доля профильных доходов ниже 70% или основной вид деятельности не соответствует перечню.
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