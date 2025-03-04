Налоговые последствия прямого владения акциями ЭЗО для иностранных лиц: позиция Минфина

Получение иностранными лицами прав на прямое владение акциями экономически значимых организаций (ЭЗО) не приводит к возникновению налогооблагаемого дохода.

Ведомство дало разъяснения по вопросу налогообложения операций, связанных с переходом прав на акции (доли) экономически значимых организаций к иностранным лицам, в письме от 15.11.2024 № 03-08-13/113437.

Иностранные лица, косвенно владеющие акциями ЭЗО через иностранные холдинговые компании, могут вступить в прямое владение этими акциями после решения арбитражного суда о приостановлении корпоративных прав иностранных холдинговых компаний.

Сам факт получения такого права не признается доходом, так как акции на эту дату переходят к самой ЭЗО, а не к иностранному лицу.

Поскольку переход прав не связан с выплатой дохода через российский источник (организацию, ИП или постоянное представительство), у иностранного лица не возникает обязательств по уплате налога на прибыль.

Если иностранное лицо передает право на вступление в прямое владение акциями российской организации, такая операция учитывается как внереализационный доход. Однако доход не облагается налогом при соблюдении следующих условий:

передающая сторона (иностранная организация) должна прямо или косвенно владеть не менее 50% уставного капитала получающей компании;

страна регистрации передающей организации не должна входить в перечень офшорных зон.

Минфин подчеркнул, что фактическое получение российской организацией акций ЭЗО в рамках реализации переданного права также не создает налоговых обязательств.