Предприниматели просят упростить получение лицензий

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минэкономразвития перейти на уведомительный порядок получения лицензий в тех сферах, где это можно сделать безопасно.
Сейчас «регуляторная гильотина» не затрагивает лицензирование, поэтому множество предприятий вынуждены получать разрешения даже в тех областях экономической деятельности, которые не представляют угрозы причинения вреда.
«Бизнес высказал пожелания об уведомительном порядке в сферах предоставления транспортных услуг, строительства, товарооборота, производства лекарственных средств и других», — сказал Сергей Катырин.
Сейчас лицензии нужно получать для 420 видов деятельности, а оценка применения обязательных требований проходит раз в шесть лет. В ТПП предложили этот срок сократить как минимум вдвое, учитывая подвижную экономику.
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