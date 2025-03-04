Предприниматели просят упростить получение лицензий

В ТПП предложили перейти на уведомительный порядок получения лицензий там, где это можно сделать безопасно. Например, в сфере транспортных услуг, строительства, товарооборота.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минэкономразвития перейти на уведомительный порядок получения лицензий в тех сферах, где это можно сделать безопасно.

Сейчас «регуляторная гильотина» не затрагивает лицензирование, поэтому множество предприятий вынуждены получать разрешения даже в тех областях экономической деятельности, которые не представляют угрозы причинения вреда.

«Бизнес высказал пожелания об уведомительном порядке в сферах предоставления транспортных услуг, строительства, товарооборота, производства лекарственных средств и других», — сказал Сергей Катырин.

Сейчас лицензии нужно получать для 420 видов деятельности, а оценка применения обязательных требований проходит раз в шесть лет. В ТПП предложили этот срок сократить как минимум вдвое, учитывая подвижную экономику.