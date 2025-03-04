Клиенты ВТБ смогут снять блокировку приложения картой

Чтобы клиенты не тратили время на визит в банк, ВТБ разрешил снять блокировку личного кабинета, приложив банковскую карту к задней панели смартфона.

Чтобы вернуть доступ к мобильному приложению «ВТБ Онлайн», теперь достаточно приложить банковскую карту к смартфону на Android. Пользователи устройств на iOS могут это сделать с помощью селфи.

Важно, чтобы в смартфоне был установлен NFC-чип, который позволяет считывать информацию с карт, если их приложить к задней панели устройства.

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету «ВТБ Онлайн», примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь все гораздо проще и быстрее: достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете входить в онлайн-банк», — сказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Новый способ восстановления доступа будет работать, даже если клиент сам заблокировал личный кабинет или это сделал банк из-за угрозы со стороны мошенников. Злоумышленники не смогут получить доступ без физической карты, просто номер не поможет.

Осенью 2024 года ВТБ установил моментальную блокировку доступа к онлайн-банку со всех устройств. Это позволит клиентам быстро выйти из аккаунта, позвонив в контакт-центр или обративших в отделение банка.