Аудиторы вернули в бюджет рекордные 149 млрд рублей

В 2024 году Счетная палата вернула в казну всех уровней 148,9 млрд рублей, из которых 96,9 млрд отправились в федеральный бюджет. Этот результат стал рекордным за все 30 лет работы ведомства, показатель в пять раз больше, чем в 2023 году.

Сумма нарушений, которую аудиторы выявили при проверках, уменьшилась в два раза и составила 1,1 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет о работе Счетной палаты за 2024 год.

В 2024 году ведомство стало использовать в аудите инструменты искусственного интеллекта, которые помогают повысить качество анализа больших данных. Например, в Ространснадзоре невыполнение должностными лицами своих обязанностей привело к нарушениям и штрафам на 11,5 млрд рублей.

Всего в 2024 году специалисты Счетной палаты возбудили 66 административных дел, общая сумма штрафов составила 100,7 млн рублей. В 2023 году эта сумма была 4,33 млн.

В 2025 году ведомство планирует провести 428 мероприятий, большая часть из них — бюджетные проверки, 191 — тематические мероприятия, 50 — по поручению президента, 61 — по просьбе парламента.