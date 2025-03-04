За оплату путевок в детские лагеря будет можно получить налоговый вычет

В Госдуме хотят предоставлять социальный налоговый вычет по НДФЛ при покупке ребенку путевки в образовательный или оздоровительный лагерь.

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который разрешит родителям, опекунам, попечителям, а также бабушкам и дедушкам получать налоговый вычет за оплату путевок в детские лагеря.

Социальный налоговый вычет можно получить после покупки путевки на отдых своим детям, внукам или подопечным в возрасте до 18 лет. Сейчас за это вычеты не предусмотрены.

«Стоимость путевок в детские лагеря на сегодняшний день является достаточно высокой, в связи с чем компенсация части затрат на ее приобретение будет способствовать более активному использованию данного вида детского отдыха и туризма», — сказано в пояснительной записке.

Важно, что право на социальный вычет появится только при покупке путевки в образовательный или оздоровительный детский лагерь. Вычет будет можно применять как за обучение или лечение. Платеж должен быть сделан из личных средств семьи, а не за счет работодателя.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода.