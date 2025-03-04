В алкомаркетах начнутся выездные обследования по новым критериям

Росалкогольтабакконтроль будет проверять компании, которые хотя бы раз в течение года нарушали требования по продаже алкоголя.

С 11 марта 2025 года вступит в силу приказ Росалкогольтабакконтроля от 19.02.2025 № 73н. В документе перечислены новые критерии, которые станут поводом для выездных обследований магазинов по продаже алкоголя.

В ходе выездного обследования инспектор не взаимодействует с компанией или ИП, не предупреждает о визите, а просто выезжает на место, чтобы зафиксировать нарушение или сделать контрольную закупку.

В план обследований попадут точки продаж, которые:

хотя бы раз за год нарушали требования в области продажи алкоголя с привлечением к административной ответственности;

по ним есть информация в СМИ о нарушениях или как минимум две жалобы от покупателей;

получили лицензию на розничную продажу из помещений, которые были указаны в аннулированной ранее лицензии;

держат нераспроданный алкоголь после двух месяцев с момента прекращения лицензии.

Новые критерии ведомство будет применять до 1 сентября 2026 года.