Самозанятые

🍅🍆 ФНС объяснила, может ли самозанятый торговать овощами со своего участка

Самозанятые имеют право торговать на рынке товарами собственного производства, в том числе овощами.

В чате ФНС в Telegram пользователь уточнил, имеет ли право самозанятый продавать на рынке картошку, морковь и другие овощи, выращенные на собственном участке.

Федеральный закон № 422-ФЗ не запрещает тем, кто платит налог на профессиональный доход, торговать товарами собственного производства. В том числе овощами.

Недавно мы писали, что Минфин снова запретил самозанятым уменьшать НПД на четыре вида расходов.

Ольга Ульянова
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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Ну хорошо что разрешили.

    А могли бы на вопрос ответить "нет, он должен будет всё сожрать сам лично!"