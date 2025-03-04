🍅🍆 ФНС объяснила, может ли самозанятый торговать овощами со своего участка

В чате ФНС в Telegram пользователь уточнил, имеет ли право самозанятый продавать на рынке картошку, морковь и другие овощи, выращенные на собственном участке.
Федеральный закон № 422-ФЗ не запрещает тем, кто платит налог на профессиональный доход, торговать товарами собственного производства. В том числе овощами.
Недавно мы писали, что Минфин снова запретил самозанятым уменьшать НПД на четыре вида расходов.
Комментарии1
Ну хорошо что разрешили.
А могли бы на вопрос ответить "нет, он должен будет всё сожрать сам лично!"