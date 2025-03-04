🍅🍆 ФНС объяснила, может ли самозанятый торговать овощами со своего участка

Самозанятые имеют право торговать на рынке товарами собственного производства, в том числе овощами.

В чате ФНС в Telegram пользователь уточнил, имеет ли право самозанятый продавать на рынке картошку, морковь и другие овощи, выращенные на собственном участке.

Федеральный закон № 422-ФЗ не запрещает тем, кто платит налог на профессиональный доход, торговать товарами собственного производства. В том числе овощами.

Недавно мы писали, что Минфин снова запретил самозанятым уменьшать НПД на четыре вида расходов.