Самозанятые

❌ Минфин снова запретил самозанятым уменьшать НПД на четыре вида расходов

Режим налога на профессиональный доход позволяет платить 4-6% с дохода, но запрещает учитывать расходы, что важно помнить при выборе этой системы налогообложения.

Такая позиция изложена в письме от 23.01.2025 № 03-11-11/5317.

Минфин напомнил: имея преимущество перед другими системами налогообложения в виде размера налоговой ставки, режим НПД не позволяет вычитать расходы. Поскольку выбор НПД — дело добровольное, можно выбрать другие системы налогообложения. Например — УСН, где налог рассчитывается с учетом расходов.

В указанном письме речь шла об учете в целях НПД расходов:

  • на мойку автомобиля;

  • ремонт и техобслуживание авто;

  • приобретение ГСМ;

  • в виде комиссии службы сервиса заказа такси.

На эти расходы нельзя уменьшить налог самозанятого таксиста.

Аналогичное мнение было в письме Минфина от 21.11.2024 № 03-11-11/116024.

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