❌ Минфин снова запретил самозанятым уменьшать НПД на четыре вида расходов

Такая позиция изложена в письме от 23.01.2025 № 03-11-11/5317.
Минфин напомнил: имея преимущество перед другими системами налогообложения в виде размера налоговой ставки, режим НПД не позволяет вычитать расходы. Поскольку выбор НПД — дело добровольное, можно выбрать другие системы налогообложения. Например — УСН, где налог рассчитывается с учетом расходов.
В указанном письме речь шла об учете в целях НПД расходов:
на мойку автомобиля;
ремонт и техобслуживание авто;
приобретение ГСМ;
в виде комиссии службы сервиса заказа такси.
На эти расходы нельзя уменьшить налог самозанятого таксиста.
Аналогичное мнение было в письме Минфина от 21.11.2024 № 03-11-11/116024.
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