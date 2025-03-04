💌 СФР шлет требования на копеечные пени

Многие компании и ИП столкнулись с парадоксом: СФР массово направляет им требования об уплате пеней в размере даже менее 1 рубля. При этом большинство ранее успешно проходили сверки с фондом и не получали претензий.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают массовое получение требований об уплате пеней от СФР. Необычность ситуации в том, что суммы долгов часто микроскопичны: 0,85 рубля, 2 рубля или даже 1 копейка. Почему СФР атакует организации за микроскопические долги?

Несмотря на абсурдность сумм, игнорировать такие уведомления опасно — известен случай, когда СФР подал в суд за долг в 85 коп., что привело к возбуждению исполнительного производства. По закону, даже минимальная задолженность (от 1 копейки) может стать поводом для взыскания. При этом многие получатели утверждают, что ранее проходили сверки с фондом и не получали претензий.

Если вы оказались в числе «счастливчиков», получивших письмо:

Не игнорируйте его. Даже копеечный долг может привести к суду.

Проверьте расчеты. Закажите сверку расчетов с СФР через личный кабинет или отделение фонда. Возможны ошибки в начислениях.

Оспорьте претензию. Если долг возник из-за сбоя системы, подайте жалобу в СФР или обратитесь в суд😈.

Уплатите, если долг обоснован. Перевод 1-2 рублей избавит от риска исполнительного производства.

А вам приходили подобные копеечные требования? Делитесь ниже в комментариях.