Поставщики выступили против возврата товаров с нечитаемой маркировкой

Товары, которые не прошли проверку при продаже на кассах, предложили не возвращать поставщикам. Ошибки могут быть связаны с неправильной перевозкой, а также с работой кассы.

В ассоциации «Руспродсоюз» рассказали, что поставщики не поддержали предложение торговых сетей о возврате продуктов с нечитаемой маркировкой. Они не собираются отвечать за состояние кодов после отгрузки, а также не хотят нести расходы из-за ошибок со стороны перевозчика.

«Если такой код в процессе перемещения, либо при выкладке был поврежден, в этом нет вины производителя <…> Мы не поддерживаем инициативы по снятию ограничений на возврат продукции по тем товарам, которые не прошли проверку при продаже на кассах, а также по снятию ограничений на компенсацию поставщиком расходов на утилизацию или уничтожение таких товаров», — уточнил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Кроме того, ошибка при считывании маркировки может быть вызвана некорректной работой кассы, когда в системе заменили регистры в символах кода маркировки или когда кассир вместо кода маркировки считал QR-код.