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Разрешительный режим на кассе при продаже маркированных товаров: как это работает

Для работы с маркируемой продукцией власти ввели разрешительный режим. Он действует на кассе: при реализации товара онлайн-касса отправляет запрос в национальную систему «Честный знак». Она проверяет, разрешен ли продукт с этим DataMatrix-кодом к продаже. Продавцам маркируемых товаров нужно быть готовым к таким проверкам.

Как работает разрешительный режим

Термин «разрешительный режим» не упоминается в законодательных актах. Он используется в документации и информационных материалах системы «Честный знак». Если кратко, разрешительный режим — это проверка DataMatrix-кода товара на кассе, которая показывает, можно ли реализовывать данную единицу продукции.

Главная задача разрешительного режима — обеспечить автоматическую проверку подлинности и актуальности DataMatrix-кода. Если код действителен, товар добавляется в чек, если нет — продажа блокируется. Регламент работы разрешительного режима изложен в постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944.

Есть два типа проверок — онлайн и офлайн. Разберем их отличия.

  • Онлайн-проверки. До введения разрешительного режима процесс продажи выглядел следующим образом: кассир сканировал DataMatrix-код, товар добавлялся в чек, и после оплаты касса отправляла данные о продаже ОФД. Оператор уведомлял систему «Честный знак». 

При онлайн-проверке продавец сканирует код, и данные сразу передаются в «Честный знак». Если продажа разрешена, товар добавляется в чек. После его оплаты данные передаются ОФД, который затем уведомляет ГИС МТ о реализованном товаре. Весь этот процесс занимает всего 1,5 секунды.

  • Офлайн-проверки. Этот способ активируется, если технически невозможно связаться с ГИС МТ. Тогда продавец самостоятельно принимает решение о продаже товара на основе информации из локальной базы данных. Это общая база данных для всех участников оборота маркируемых товаров. Она позволяет выполнять проверку даже при отсутствии интернет-соединения.

Какие действия нужны, если DataMatrix-код не прошел проверку

Когда DataMatrix-код не проходит проверку в системе «Честный знак», касса получает соответствующее уведомление об ошибке. Это сообщение отображается на экране. Всего существует семь типов ошибок — они подробно описаны в постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944. Формулировка сообщения может варьироваться в зависимости от разработчика кассового ПО, которое вы используете.

Если на экране появилась ошибка, кассир не имеет права продавать товар с проблемным DataMatrix-кодом. Нужно выяснить причину отказа и действовать в соответствии с выявленной проблемой.

Ниже — причины отказа при проверке кода и возможные решения:

1. DataMatrix-код не найден в системе «Честный знак». Возможно, код некорректно считывается сканером или производитель не добавил его в ГИС МТ.

Что делать: если сканер исправен, можно попробовать снова добавить товар в чек. Если проблема сохраняется, проверьте код в приложении «Честный ЗНАК.Бизнес». Если код не обнаружен, обратитесь к поставщику с просьбой оформить возврат.

2. Код маркировки не прошел проверку криптографии. Скорее всего, проблема в самом коде, например, неверно указан разделитель GS. 

Что делать: связаться с поставщиком продукции для оформления возврата.

3. Товар с таким кодом уже продан. Вероятно, повторно сканируется один и тот же код. Например, код добавили в чек, а сам товар забыли в корзине и теперь его сканирует уже другой покупатель. Повторно продать товар с той же маркой не получится. 

Что делать: обратиться в ГИС МТ для разъяснений по дальнейшим действиям.

4. Код маркировки еще не введен в оборот. Возможно, товар ввезен нелегально, код некорректен или не передана информация о вводе DataMatrix-кода в оборот. 

Что делать: связаться с поставщиком для оформления возврата.

5. Истек срок годности товара. 

Что делать: списать товар, для этого — вывести из оборота с причиной «Истечение срока годности».

6. Продажа товара заблокирована по решению органов власти. Например, у товара истек срок действия сертификатов качества.

Что делать: обратиться к поставщику для оформления возврата.

7. Продажа по цене ниже или выше МРЦ, актуально для табачной продукции.

Что делать: отредактировать цену в товароучетной системе так, чтобы она соответствовала установленным требованиям.

МойСклад полностью поддерживает разрешительный режим при продаже маркированного товара. Пиво, табак, вода, молочная продукция и любые другие категории. Кассовое приложение сообщит, если с кодами Честного знака на упаковке что-то не так. Не важно, какая у вас онлайн-касса, оно совместимо со всеми популярными моделями. Старт за 15 минут, поддержка 24/7, бесплатный тариф.

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Для каких товаров работает разрешительный режим

Разрешительный режим охватывает следующие категории товаров

  • пиво и слабоалкогольные напитки в кегах и других упаковках; 

  • табачные изделия; 

  • бутилированная вода; 

  • молочные продукты; 

  • антисептические средства; 

  • БАДы; 

  • обувь; 

  • фотоаппараты; 

  • автомобильные шины; 

  • одежда; 

  • парфюмерия; 

  • безалкогольные напитки; 

  • ветеринарные лекарственные средства;  

  • велосипеды; 

  • безалкогольное пиво; 

  • икра; 

  • техсредства реабилитации; 

  • корма для животных; 

  • растительные масла; 

  • консервы.

Сроки внедрения онлайн- и офлайн-проверок в 2025–2027 годах для остальных категорий товаров:

  • С 5 февраля 2025 года — разрешительный режим нужно применять продавцам безалкогольных напитков, которые пакуются в стеклянные и полимерные бутылки, а также в алюминиевые банки. Исключение — соки, нектары, морсы и напитки на растительной основе.

  • С 1 марта 2025 года — офлайн-проверки вводятся для всех категорий маркируемых товаров, кроме безалкогольных напитков.

  • С 1 апреля 2025 года — ритейл начинает онлайн-проверку информации о вводе в оборот молочной продукции.

  • С 1 июня 2025 года — стартует онлайн- и офлайн-проверка всех видов безалкогольных напитков.

  • С 1 сентября 2025 года — онлайн-проверка вводится для торговцев ветпрепаратами, велосипедами и рамами.

  • С 1 октября 2025 года — разрешительный режим потребуется применять при реализации безалкогольного пива, техсредств реабилитации и икры.

  • С 1 марта 2026 года — продавцы кормов для животных в потребительской упаковке начнут работать в разрешительном режиме.

  • С 1 мая 2026 года — режим вступит в силу для торговцев пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией.

  • С 1 апреля 2027 года — реализация консервов станет подчиняться требованиям режима.

Важно. За несоблюдение разрешительного режима продажи маркируемых товаров бизнес ждет штраф в соответствии со ст. 15.12.1 КоАП. Для должностных лиц и ИП штрафы составляют от 1 000 до 10 000 рублей, а для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей (письмо Минпромторга от 21.03.2024 № ПЕ-28030/28).

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Ситуации, в которых проверка не нужна

Разрешительный режим не действует в случаях, когда:

  • Отсутствует необходимость обязательной передачи фискальных документов в налоговую инспекцию и «Честный знак» через ОФД (касса работает автономно).

  • Продавцы реализуют молоко или квас из автоцистерн.

  • Продавцы не торгуют маркированными товарами.

  • При реализации в чеке указывается GTIN (код товара) вместо кода маркировки — например, при продаже разливного пива в барах и ресторанах.

  • Маркируемая продукция реализуется через торговые автоматы.

  • Товары продаются по образцам или онлайн, если выбытие из оборота происходит сразу при отгрузке.

Как розничным продавцам подготовиться к проверкам на кассе пошагово

Вот какие шаги розничным продавцам следует предпринять для подготовки к нововведениям в торговле маркируемыми товарами.

  • Получение ключа доступа. Зайдите в личный кабинет системы «Честный знак» и запросите ключ доступа. Он потребуется для проверки товаров на кассе перед их продажей. Ключ доступа нужно получить для каждого ИНН.

  • Обновление кассового ПО. Свяжитесь с поставщиком вашего кассового ПО для обновления программы до актуальной версии, которая поддерживает проверочный режим. Введите ключ доступа для активации функции проверки.

  • Оптимизация бизнес-процессов. Определите порядок действий на случай, если касса откажется провести продажу маркированного товара. Обучите кассиров правильным действиям в таких ситуациях.

  • Взаимодействие с поставщиками. Проанализируйте существующие договоры с поставщиками. Убедитесь, что в них четко прописаны условия обращения с товарами, которые не прошли проверку на кассе.

МойСклад подходит для любого сегмента розничной торговли, не важно, торгуете вы в обычном магазине или онлайн. 

Продавайте маркированные товары без блокировок и штрафов — кроме разрешительного режима на кассе, сервис также позволяет напрямую заказывать коды из «Честного знака», обмениваться документами через ЭДО, печатать этикетки и ценники со штрихкодами, контролировать остатки на складе, видеть реальную прибыль по каждому товару.

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