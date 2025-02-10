Разрешительный режим на кассе при продаже маркированных товаров: как это работает

Когда DataMatrix-код не проходит проверку в системе «Честный знак», касса получает соответствующее уведомление об ошибке. Это сообщение отображается на экране. Всего существует семь типов ошибок — они подробно описаны в постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944. Формулировка сообщения может варьироваться в зависимости от разработчика кассового ПО, которое вы используете.

Если на экране появилась ошибка, кассир не имеет права продавать товар с проблемным DataMatrix-кодом. Нужно выяснить причину отказа и действовать в соответствии с выявленной проблемой.

Ниже — причины отказа при проверке кода и возможные решения:

1. DataMatrix-код не найден в системе «Честный знак». Возможно, код некорректно считывается сканером или производитель не добавил его в ГИС МТ.

Что делать: если сканер исправен, можно попробовать снова добавить товар в чек. Если проблема сохраняется, проверьте код в приложении «Честный ЗНАК.Бизнес». Если код не обнаружен, обратитесь к поставщику с просьбой оформить возврат.

2. Код маркировки не прошел проверку криптографии. Скорее всего, проблема в самом коде, например, неверно указан разделитель GS.

Что делать: связаться с поставщиком продукции для оформления возврата.

3. Товар с таким кодом уже продан. Вероятно, повторно сканируется один и тот же код. Например, код добавили в чек, а сам товар забыли в корзине и теперь его сканирует уже другой покупатель. Повторно продать товар с той же маркой не получится.

Что делать: обратиться в ГИС МТ для разъяснений по дальнейшим действиям.

4. Код маркировки еще не введен в оборот. Возможно, товар ввезен нелегально, код некорректен или не передана информация о вводе DataMatrix-кода в оборот.

Что делать: связаться с поставщиком для оформления возврата.

5. Истек срок годности товара.

Что делать: списать товар, для этого — вывести из оборота с причиной «Истечение срока годности».

6. Продажа товара заблокирована по решению органов власти. Например, у товара истек срок действия сертификатов качества.

Что делать: обратиться к поставщику для оформления возврата.

7. Продажа по цене ниже или выше МРЦ, актуально для табачной продукции.

Что делать: отредактировать цену в товароучетной системе так, чтобы она соответствовала установленным требованиям.