Разрешительный режим на кассе при продаже маркированных товаров: как это работает

Как работает разрешительный режим
Термин «разрешительный режим» не упоминается в законодательных актах. Он используется в документации и информационных материалах системы «Честный знак». Если кратко, разрешительный режим — это проверка DataMatrix-кода товара на кассе, которая показывает, можно ли реализовывать данную единицу продукции.
Главная задача разрешительного режима — обеспечить автоматическую проверку подлинности и актуальности DataMatrix-кода. Если код действителен, товар добавляется в чек, если нет — продажа блокируется. Регламент работы разрешительного режима изложен в постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944.
Есть два типа проверок — онлайн и офлайн. Разберем их отличия.
Онлайн-проверки. До введения разрешительного режима процесс продажи выглядел следующим образом: кассир сканировал DataMatrix-код, товар добавлялся в чек, и после оплаты касса отправляла данные о продаже ОФД. Оператор уведомлял систему «Честный знак».
При онлайн-проверке продавец сканирует код, и данные сразу передаются в «Честный знак». Если продажа разрешена, товар добавляется в чек. После его оплаты данные передаются ОФД, который затем уведомляет ГИС МТ о реализованном товаре. Весь этот процесс занимает всего 1,5 секунды.
Офлайн-проверки. Этот способ активируется, если технически невозможно связаться с ГИС МТ. Тогда продавец самостоятельно принимает решение о продаже товара на основе информации из локальной базы данных. Это общая база данных для всех участников оборота маркируемых товаров. Она позволяет выполнять проверку даже при отсутствии интернет-соединения.
Какие действия нужны, если DataMatrix-код не прошел проверку
Когда DataMatrix-код не проходит проверку в системе «Честный знак», касса получает соответствующее уведомление об ошибке. Это сообщение отображается на экране. Всего существует семь типов ошибок — они подробно описаны в постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944. Формулировка сообщения может варьироваться в зависимости от разработчика кассового ПО, которое вы используете.
Если на экране появилась ошибка, кассир не имеет права продавать товар с проблемным DataMatrix-кодом. Нужно выяснить причину отказа и действовать в соответствии с выявленной проблемой.
Ниже — причины отказа при проверке кода и возможные решения:
1. DataMatrix-код не найден в системе «Честный знак». Возможно, код некорректно считывается сканером или производитель не добавил его в ГИС МТ.
Что делать: если сканер исправен, можно попробовать снова добавить товар в чек. Если проблема сохраняется, проверьте код в приложении «Честный ЗНАК.Бизнес». Если код не обнаружен, обратитесь к поставщику с просьбой оформить возврат.
2. Код маркировки не прошел проверку криптографии. Скорее всего, проблема в самом коде, например, неверно указан разделитель GS.
Что делать: связаться с поставщиком продукции для оформления возврата.
3. Товар с таким кодом уже продан. Вероятно, повторно сканируется один и тот же код. Например, код добавили в чек, а сам товар забыли в корзине и теперь его сканирует уже другой покупатель. Повторно продать товар с той же маркой не получится.
Что делать: обратиться в ГИС МТ для разъяснений по дальнейшим действиям.
4. Код маркировки еще не введен в оборот. Возможно, товар ввезен нелегально, код некорректен или не передана информация о вводе DataMatrix-кода в оборот.
Что делать: связаться с поставщиком для оформления возврата.
5. Истек срок годности товара.
Что делать: списать товар, для этого — вывести из оборота с причиной «Истечение срока годности».
6. Продажа товара заблокирована по решению органов власти. Например, у товара истек срок действия сертификатов качества.
Что делать: обратиться к поставщику для оформления возврата.
7. Продажа по цене ниже или выше МРЦ, актуально для табачной продукции.
Что делать: отредактировать цену в товароучетной системе так, чтобы она соответствовала установленным требованиям.
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Для каких товаров работает разрешительный режим
Разрешительный режим охватывает следующие категории товаров:
пиво и слабоалкогольные напитки в кегах и других упаковках;
табачные изделия;
бутилированная вода;
молочные продукты;
антисептические средства;
БАДы;
обувь;
фотоаппараты;
автомобильные шины;
одежда;
парфюмерия;
безалкогольные напитки;
ветеринарные лекарственные средства;
велосипеды;
безалкогольное пиво;
икра;
техсредства реабилитации;
корма для животных;
растительные масла;
консервы.
Сроки внедрения онлайн- и офлайн-проверок в 2025–2027 годах для остальных категорий товаров:
С 5 февраля 2025 года — разрешительный режим нужно применять продавцам безалкогольных напитков, которые пакуются в стеклянные и полимерные бутылки, а также в алюминиевые банки. Исключение — соки, нектары, морсы и напитки на растительной основе.
С 1 марта 2025 года — офлайн-проверки вводятся для всех категорий маркируемых товаров, кроме безалкогольных напитков.
С 1 апреля 2025 года — ритейл начинает онлайн-проверку информации о вводе в оборот молочной продукции.
С 1 июня 2025 года — стартует онлайн- и офлайн-проверка всех видов безалкогольных напитков.
С 1 сентября 2025 года — онлайн-проверка вводится для торговцев ветпрепаратами, велосипедами и рамами.
С 1 октября 2025 года — разрешительный режим потребуется применять при реализации безалкогольного пива, техсредств реабилитации и икры.
С 1 марта 2026 года — продавцы кормов для животных в потребительской упаковке начнут работать в разрешительном режиме.
С 1 мая 2026 года — режим вступит в силу для торговцев пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией.
С 1 апреля 2027 года — реализация консервов станет подчиняться требованиям режима.
Важно. За несоблюдение разрешительного режима продажи маркируемых товаров бизнес ждет штраф в соответствии со ст. 15.12.1 КоАП. Для должностных лиц и ИП штрафы составляют от 1 000 до 10 000 рублей, а для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей (письмо Минпромторга от 21.03.2024 № ПЕ-28030/28).
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Ситуации, в которых проверка не нужна
Разрешительный режим не действует в случаях, когда:
Отсутствует необходимость обязательной передачи фискальных документов в налоговую инспекцию и «Честный знак» через ОФД (касса работает автономно).
Продавцы реализуют молоко или квас из автоцистерн.
Продавцы не торгуют маркированными товарами.
При реализации в чеке указывается GTIN (код товара) вместо кода маркировки — например, при продаже разливного пива в барах и ресторанах.
Маркируемая продукция реализуется через торговые автоматы.
Товары продаются по образцам или онлайн, если выбытие из оборота происходит сразу при отгрузке.
Как розничным продавцам подготовиться к проверкам на кассе пошагово
Вот какие шаги розничным продавцам следует предпринять для подготовки к нововведениям в торговле маркируемыми товарами.
Получение ключа доступа. Зайдите в личный кабинет системы «Честный знак» и запросите ключ доступа. Он потребуется для проверки товаров на кассе перед их продажей. Ключ доступа нужно получить для каждого ИНН.
Обновление кассового ПО. Свяжитесь с поставщиком вашего кассового ПО для обновления программы до актуальной версии, которая поддерживает проверочный режим. Введите ключ доступа для активации функции проверки.
Оптимизация бизнес-процессов. Определите порядок действий на случай, если касса откажется провести продажу маркированного товара. Обучите кассиров правильным действиям в таких ситуациях.
Взаимодействие с поставщиками. Проанализируйте существующие договоры с поставщиками. Убедитесь, что в них четко прописаны условия обращения с товарами, которые не прошли проверку на кассе.
МойСклад подходит для любого сегмента розничной торговли, не важно, торгуете вы в обычном магазине или онлайн.
Продавайте маркированные товары без блокировок и штрафов — кроме разрешительного режима на кассе, сервис также позволяет напрямую заказывать коды из «Честного знака», обмениваться документами через ЭДО, печатать этикетки и ценники со штрихкодами, контролировать остатки на складе, видеть реальную прибыль по каждому товару.
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