Для BNPL-сервисов могут установить лимит рассрочки до 50 тысяч рублей

Правительство предлагает изменить законопроект о BNPL-сервисах и увеличить лимит рассрочки с 15 до 50 тысяч рублей.

Кабмин предложил увеличить лимит для BNPL-сервисов до 50 тыс. рублей. Текущая версия законопроекта о регулировании рынка беспроцентной рассрочки предусматривает потолок в 15 тыс. рублей.

В отзыве правительства на законопроект предложили установить лимит рассрочки в 50 тыс. рублей с 1 января 2026 года, но не раньше момента вступления закона в силу. Идея увеличить порог объясняется динамикой ценообразования, а также уровнем доступности товаров и услуг на потребительском рынке. Об этом пишут «Ведомости».

В августе 2024 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности сервисов BNPL. С помощью BNPL покупатели могут оплачивать товар частями и без переплат. При этом продавцы получают полную стоимость покупки на счет без комиссий и длительных ожиданий.