ФНС предупредила о проблемах с личными кабинетами физлиц

В ФНС предупредили, что из-за высокой активности пользователей могут быть сложности в работе личного кабинета. Большая нагрузка связана с декларационной кампанией.
«Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже», — сказали в налоговой.
Каждую минуту в личные кабинет заходят в среднем 5,2 тыс. пользователей, что в три раза больше стандартной активности. Уже сейчас налогоплательщики подали 2,4 млн деклараций, а в личный кабинет зашло больше 19 млн физлиц.
Декларацию о доходах за 2024 год нужно сдать до 30 апреля 2025 года. На основании этого документа можно получить налоговые вычеты.
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