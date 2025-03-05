ФНС предупредила о проблемах с личными кабинетами физлиц

Сложности в работе личных кабинетов могут быть из-за наплыва пользователей на сервисе для получения вычетов.

В ФНС предупредили, что из-за высокой активности пользователей могут быть сложности в работе личного кабинета. Большая нагрузка связана с декларационной кампанией.

«Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже», — сказали в налоговой.

Каждую минуту в личные кабинет заходят в среднем 5,2 тыс. пользователей, что в три раза больше стандартной активности. Уже сейчас налогоплательщики подали 2,4 млн деклараций, а в личный кабинет зашло больше 19 млн физлиц.

Декларацию о доходах за 2024 год нужно сдать до 30 апреля 2025 года. На основании этого документа можно получить налоговые вычеты.