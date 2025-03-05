13 млн россиян согласились получать напоминания о налоговых долгах

За год число пользователей, которые подключили информирование о налоговых задолженностях, выросло на 40%.

В 2024 году на 40% выросло число подписчиков сервиса с СМС-информированием о налоговых долгах. Такие уведомления хотят получать больше 13 млн россиян.

«Это бесплатная услуга, которая позволяет отслеживать информацию об отрицательном сальдо на едином налоговом счете и упрощает общение с налоговыми органами», — сказано на сайте ФНС.

С начала 2025 года на сервис подписались еще 200 тыс. человек. Чтобы получать уведомления о налоговых задолженностях, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте или через представителя. Быстрее всего это сделать в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Каталог обращений» — «Прочие обращения» — «Согласие (отказ) на информирование о задолженности».

Там же можно выбрать удобный способ получения сообщений. Например, компании могут узнать о долгах по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).