13 млн россиян согласились получать напоминания о налоговых долгах

В 2024 году на 40% выросло число подписчиков сервиса с СМС-информированием о налоговых долгах. Такие уведомления хотят получать больше 13 млн россиян.
«Это бесплатная услуга, которая позволяет отслеживать информацию об отрицательном сальдо на едином налоговом счете и упрощает общение с налоговыми органами», — сказано на сайте ФНС.
С начала 2025 года на сервис подписались еще 200 тыс. человек. Чтобы получать уведомления о налоговых задолженностях, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте или через представителя. Быстрее всего это сделать в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Каталог обращений» — «Прочие обращения» — «Согласие (отказ) на информирование о задолженности».
Там же можно выбрать удобный способ получения сообщений. Например, компании могут узнать о долгах по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
🔥 Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году.
Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы, билеты уже в продаже! Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам! Купить билет
Начать дискуссию