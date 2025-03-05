Какие именно близкие родственники вправе претендовать на вычет за оплату обучения: позиция Минфина

Социальный налоговый вычет по НДФЛ за обучение доступен только членам семьи и близким родственникам — родителям, опекунам, попечителям, а также брату/сестре, финансирующим очное образование в лицензированных организациях.

Право на вычет за обучение близких родственников имеют:

Родители — за обучение детей до 24 лет (очная форма).

Опекуны и попечители — за подопечных до 18 лет (только очно).

Братья и сестры — если оплатили очное обучение брата или сестры до 24 лет.

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, — 110 000 рублей на каждого ребенка/родственника. Эта сумма делится между всеми, кто участвовал в оплате (например, между двумя родителями).

Ограничения и важные нюансы:

Вычет действует только в отношении организаций с образовательной лицензией (вузы, колледжи, школы, детсады и т. п.).

Согласно письму Минфина от 06.12.2024 № 03-04-05/123678, иные родственники (бабушки, дяди, тети и т. д.) не могут претендовать на вычет, даже если фактически оплатили обучение.

Минфин подчеркнул, что Налоговый кодекс не позволяет расширять круг получателей вычета за счет приравнивания дальних или боковых родственников к членам семьи и близким родственникам.