На Госуслугах теперь можно управлять интеллектуальной собственностью

Правообладатели смогут увидеть в одном месте всю информацию об объектах интеллектуальной собственности. Это удобно для тех, кто хочет взять кредит под залог патентов.

В личном кабинете на Госуслугах у правообладателей появилась возможность управлять объектами интеллектуальной собственности. Пока что сервис доступен для физических лиц.

Пользователи увидят статус объекта интеллектуальной собственности, его название, тип и регистрационный номер. Правообладателю напомнят, когда истекает срок действия патента или товарного знака, а также предложат продлить права. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу Роспатента Юрия Зубова.

Новая функция будет полезной также для тех, кто планирует брать кредиты под залог интеллектуальной собственности. Такие пилотные проекты уже запустили в Москве и Татарстане.

С 2023 года правообладатели получили больше 1 млрд рублей под залог патентов и товаров.