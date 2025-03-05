❌ Иноагентам запретят вести образовательную деятельность

В получении лицензии откажут, если соискатель находится в реестре иностранных агентов. Также иноагентов запретят вносить в список социально ориентированных НКО для получения финансовой поддержки.

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект о полном запрете для иноагентов вести просветительскую и образовательную деятельность. Это касается не только работы с несовершеннолетними, но со взрослыми.

«Также законопроектом уточняется перечень лиц, которые обязаны сопровождать распространение материалов иностранных агентов или информации, касающихся их деятельности, указанием на свой статус», — сказано в пояснительной записке.

Организации, которые выдают лицензии, начнут возвращать заявления от иноагентов, если те хотят занимать образовательной деятельностью. Также действие разрешения могут прекратить, если соискатель находится в реестре иностранных агентов.

Кроме того, иноагенты не смогут получать муниципальную и финансовую поддержку, их не внесут в список социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закон вступит в силу сразу со дня официального опубликования.