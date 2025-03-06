Смена налогового резидентства сокращает срок применения фиксированного налога по КИК

Физические лица, временно терявшие статус контролирующих лиц иностранных компаний из-за изменения резидентства, не могут досрочно отказаться от фиксированного налогообложения. Срок применения режима определяется первоначальными условиями, даже при перерывах в статусе.

Физлица, управляющие иностранными компаниями, обязаны соблюдать установленные сроки применения фиксированного налогообложения прибыли КИК даже при временной утрате статуса контролирующего лица. Изменение налогового резидентства и последующее восстановление статуса не являются основанием для досрочного отказа от специального режима.

Переход на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК требует соблюдения минимального периода — 5 лет для общего случая или 3 лет при уведомлении, поданном в 2020-2021 годах. Прекращение применения режима возможно только после истечения этих сроков либо при полной утрате статуса контролирующего лица.

В указанные сроки засчитываются налоговые периоды, в которые не было обязанности платить налог с фиксированной прибыли.

Такая позиция изложена Минфином в письме от 27.12.2024 № 03-12-12/2/132594.