Клиентам российских банков и брокеров – налоговым нерезидентам стоит готовиться к доначислению налогов

Минфин намерен использовать данные геолокации для проверки того, где на самом деле проживает клиент российского банка или брокера.

Данные геолокации не будут автоматически использоваться для определения налогового резидентства клиентов российских банков и брокеров. Вместо этого такие данные могут стать основанием для запроса актуализации информации у клиента о его налоговом статусе.

В последние годы многие россияне большую часть года проживали за границей, но продолжали платить НДФЛ с инвестиционных доходов по ставкам, предназначенным исключительно для налоговых резидентов РФ (обычно 13-15%), хотя должны были платить 30% как нерезиденты.

Причинами такой ситуации могли стать:

банки и брокеры не проверяли налоговый статус клиентов;

клиенты указывали налоговое резидентство РФ без предоставления подтверждающих документов;

финансовые организации не запрашивали данные о налоговом статусе, поскольку ставки по определенным доходам были одинаковы для резидентов и нерезидентов.

Теперь, когда российские банки и брокеры будут чаще запрашивать сканы загранпаспортов и другие документы, подтверждающие реальное место жительства клиента, налоговые риски существенно возрастут.

Это может привести к доначислениям НДФЛ по ставке 30% за прошлые периоды. Претензии Налоговой службы могут быть предъявлены как самим налогоплательщикам, так и банкам и брокерам как налоговым агентам.

Отдельно стоит отметить, что до конца не ясно, насколько эффективно можно отслеживать физическое местонахождение клиентов через геолокацию и смогут ли налогоплательщики обойти ограничения, используя VPN.