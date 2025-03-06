Налоговики назвали самые частые ошибки ИП при заполнении 3-НДФЛ в 2025 году

В список наиболее распространенных нарушений при заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ вошли ошибки в указании кодов бюджетной классификации (КБК), завышение расходов и включение в вычеты недопустимых сумм.

В числе нарушений лидируют:

указание неверных реквизитов при заполнении декларации (ОКТМО, КБК);

не полное отражение доходов, полученных от предпринимательства;

отражение расходов, превышающих доходы, и как следствие — неправомерное исчисление налога к возврату из бюджета;

включение в доходы и расходы НДС;

включение в расходы уплаченных авансовых платежей по НДФЛ, исчисленных от предпринимательской деятельности, уплаченного в бюджет и таможенные органы НДС;

включение в состав профессионального вычета расходов от деятельности на ПСН.

УФНС напоминает, что для доходов 2024 года предусмотрено два КБК:

18210102020011000110 — для сумм до 5 млн рублей (ставка 13%);

18210102080011000110 — для сумм свыше 5 млн (ставка 15%).

С января 2025 введены пять КБК — в зависимости от размера дохода:

18210102020011000110 — до 2,4 млн рублей по ставке 13%;

18210102021011000110 — от 2,4 до 5 млн по ставке 15%;

18210102022011000110 — от 5 до 20 млн по ставке 18%;

18210102023011000110 — от 20 до 50 млн по ставке 20%;

18210102024011000110 — более 50 млн рублей по ставке 22%.

Декларацию за 2024 год необходимо подать до 30.04.2025, не позднее 15.07.2025 — уплатить налог. Все даты можно посмотреть тут.