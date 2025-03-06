Компании просят разрешить переписку с клиентами в иностранных мессенджерах

Бизнес из сферы e-commerce просит запретить только входящие звонки от компаний, а возможность переписываться с клиентами нужно оставить.

Участники рынка электронной торговли просят у Минцифры снять запрет на общение со своими клиентами через иностранные мессенджеры.

Представители бизнеса голосуют за то, чтобы запретить только входящие звонки от компаний, но сохранить возможность вести переписку. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас власти работают над «антифрод-пакетом», в который войдет ограничение на переписки в мессенджерах между клиентами и сотрудниками банков, госорганов и представителями цифровых платформ. Законопроект с такими предложениями внесли в Госдуму 15 февраля 2025 года.

«Законопроектом предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам, указанным в законопроекте, общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры, что будет способствовать распознаванию мошенничества при поступлении соответствующих звонков или сообщений через мессенджеры», — сказано в пояснительной записке.

Также в проект вошли 30 мер по борьбе с мошенниками.