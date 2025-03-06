Роспатент улучшит аналитическую систему для ускорения импортозамещения

Роспатент создаст российскую платформу, где будут собирать сведения о патентах, чтобы проводить «разведку» для ускоренного импортозамещения.

Новый системный анализ патентов крупных мировых компаний позволит сократить время выхода нового технологического оборудования на рынок и упростить регистрацию прав для отечественных разработчиков программ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ведомство.

Роспатенту предстоит проанализировать тысячи патентов на технологии и разработки ведущих компаний по всему миру. Так, на 240 исследований понадобится около трех лет. Новая платформа будет доступна для российских стартапов, разработчиков и компаний.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов считает, что система поможет компаниям находить технологические тренды и белые пятна в глобальных патентах и сэкономить время на поиск направлений для инноваций.