Патенты на интеллектуальную собственность

Роспатент улучшит аналитическую систему для ускорения импортозамещения

Чтобы быстрее запускать продукты импортозамещения на рынок, Роспатент создаст новую систему патентной «разведки».

Роспатент создаст российскую платформу, где будут собирать сведения о патентах, чтобы проводить «разведку» для ускоренного импортозамещения.

Новый системный анализ патентов крупных мировых компаний позволит сократить время выхода нового технологического оборудования на рынок и упростить регистрацию прав для отечественных разработчиков программ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ведомство.

Роспатенту предстоит проанализировать тысячи патентов на технологии и разработки ведущих компаний по всему миру. Так, на 240 исследований понадобится около трех лет. Новая платформа будет доступна для российских стартапов, разработчиков и компаний.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов считает, что система поможет компаниям находить технологические тренды и белые пятна в глобальных патентах и сэкономить время на поиск направлений для инноваций.

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