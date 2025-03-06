Центробанк может создать реестр инкассаторов

В реестр инкассаторов войдут не только банки, но и другие организации, которые занимаются перевозкой наличных.

Банк России хочет ввести дополнительные меры по регулированию рынка инкассации и перевозки наличных денег. Представители профессионального сообщества поддержали идею ЦБ и отметили, что в некоторых регионах есть проблемы с доступностью таких услуг, а также усилилась недобросовестная конкуренция в отрасли.

Центробанк планирует создать условия для привлечения компаний на рынок инкассаторов. Помимо банков в реестр войдут и другие организации, которые перевозят наличные деньги.

«Для организаций, которые будут оказывать услуги по перевозке денег, но не войдут в реестр, предполагается установить меры ответственности», — сказано на сайте ЦБ.

По мнению регулятора, нововведения повысят доступность услуг и помогут победить недобросовестную конкуренцию.