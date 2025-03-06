❓ Бухгалтеры недоумевают от запросов ИФНС о расхождении денежных потоков на р/с и в декларации по прибыли

В рамках налогового контроля организации все чаще получают запросы на предоставление пояснений о причинах несоответствия поступлений на расчетные счета доходам, заявленным в декларации по налогу на прибыль. Хотя компании на ОСНО и применяют метод начисления.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» очередная дискуссия о странных требованиях налоговиков. Бухгалтер рассказала о получении требования, в котором у компании просят пояснения о причинах расхождений между суммой поступлений на расчетные счета и задекларированной выручкой.

Коллеги предполагают, что в настройках автоматизированной системы, которая анализирует отчетность и формирует налоговые требования, отсутствует информация о том, что при использовании метода начисления доходы учитываются в момент отгрузки товаров или оказания услуг, а не при фактическом поступлении денег. Это означает, что разница между выручкой в декларации и движением средств зачастую закономерна — например, при работе с авансами, возврате депозитов или отложенной реализации.

На практике бухгалтеры формируют детализированные пояснения, подкрепляя их бухрегистрами и описанием структуры поступлений: часть средств может относиться к будущим периодам, а часть — к операциям, не связанным с основной деятельностью. Обычно этого бывает достаточно.

Вот что пишут в комментариях:

«Нам приходило требование с ИФНС, почему чистая прибыль из бухотчетности не совпадает с налоговой, даже табличку-шаблон прислали, как надо постатейно объяснить разницу по доходам и расходам».

«Такое же требование пришло. Отписалась, что декларация по отгрузке и на конец года — авансы от покупателей, отгрузка по которым в 25-м году».

«С Вами все так, ИФНС смешала теплое и мягкое как обычно. Мне приходили сравнения прибыли и ККТ при ОСНО. Ответом был краткий пересказ отдельных статей НК РФ».

Несмотря на это, некоторые налоговые продолжают направлять автозапросы, сравнивая данные банковских выписок и деклараций. В ответ на этобухгалтеры советуют сохранять спокойствие: тщательная документальная подготовка и ссылки на конкретные статьи НК РФ, как правило, снимают претензии.

А вам приходили подобные якобы противоречивые требования? Делитесь ниже в комментариях.