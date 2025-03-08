Решение об избрании директора ООО надо заверить нотариусом

Нотариус, удостоверивший факт принятия данного решения, не позднее следующего рабочего дня после предоставления ему протокола о проведении заседания подает в ИФНС заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, поясняет Минфин в письме от 27.09.2024 № 03-12-13/93659.

Норма про нотариальное удостоверение решения о назначении ЕИО заработала с 01.09.2024.

Добавим, что если директор не менялся, но его полномочия продлили на следующий срок, то сведения об этом в ЕГРЮЛ не вносятся. Об этом мы рассказывали тут.