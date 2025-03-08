Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Решение об избрании директора ООО надо заверить нотариусом

Факт принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа (ЕИО) общества должен быть нотариально удостоверен.

Нотариус, удостоверивший факт принятия данного решения, не позднее следующего рабочего дня после предоставления ему протокола о проведении заседания подает в ИФНС заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, поясняет Минфин в письме от 27.09.2024 № 03-12-13/93659.

Норма про нотариальное удостоверение решения о назначении ЕИО заработала с 01.09.2024.

Добавим, что если директор не менялся, но его полномочия продлили на следующий срок, то сведения об этом в ЕГРЮЛ не вносятся. Об этом мы рассказывали тут.

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