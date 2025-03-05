Продление полномочий действовать без доверенности не нужно фиксировать в ЕГРЮЛ

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (ООО) управляющему сведения о нем вносят в ЕГРЮЛ как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

В ЕГРЮЛ содержатся сведения о юридическом лице, предусмотренные федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в т. ч. информация о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности:

для физических лиц — это ФИО, должность, паспортные данные, ИНН (при наличии) и адрес проживания;

для юридических лиц — наименование, ОГРН и ИНН управляющей компании.

Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа должен быть нотариально удостоверен.

Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему — коммерческой организации или ИП. В этом случае сведения о управляющем также вносятся в ЕГРЮЛ как о лице, действующем от имени юрлица без доверенности.

При изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени компании, тоже необходимо сообщить об этом в регистрирующий налоговый орган.

В письме от 28.12.2024 № 03-12-09/133554 Минфин уточнил, что в ЕГРЮЛ не вносятся сведения о продлении полномочий таких лиц.