Продление полномочий действовать без доверенности не нужно фиксировать в ЕГРЮЛ

В ЕГРЮЛ содержатся сведения о юридическом лице, предусмотренные федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в т. ч. информация о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности:
для физических лиц — это ФИО, должность, паспортные данные, ИНН (при наличии) и адрес проживания;
для юридических лиц — наименование, ОГРН и ИНН управляющей компании.
Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа должен быть нотариально удостоверен.
Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему — коммерческой организации или ИП. В этом случае сведения о управляющем также вносятся в ЕГРЮЛ как о лице, действующем от имени юрлица без доверенности.
При изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени компании, тоже необходимо сообщить об этом в регистрирующий налоговый орган.
В письме от 28.12.2024 № 03-12-09/133554 Минфин уточнил, что в ЕГРЮЛ не вносятся сведения о продлении полномочий таких лиц.
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