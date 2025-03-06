Образовательный бизнес ИП на ПСН обязан принимать оплату наличными даже без кассы

Индивидуальные предприниматели на патентной системе не имеют права отказывать клиентам в оплате наличными, даже при отсутствии кассового аппарата.

Языковые школы, использующие патентную систему налогообложения, не вправе отказывать клиентам в оплате услуг наличными. Такое разъяснение опубликовано на сайте региональной УФНС.

Согласно закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ, предприниматели на патенте по услугам дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых могут не применять ККТ при условии выдачи клиентам документа, подтверждающего факт расчета. В нем должны быть наименование, порядковый номер и иные реквизиты, установленные законодательством.

Такой документ обязателен как при наличных платежах, так и при оплате картами или переводами на расчетный счет.

Отказ в приеме наличных денег, даже при отсутствии кассы, противоречит требованиям закона, подчеркнули налоговики.