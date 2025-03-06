📄 Опубликована новая форма декларации по акцизам

Налогоплательщики начнут использовать обновленную форму декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо и другие подакцизные товары. Изменения связаны с поправками в НК.

ФНС утвердила новую форму и порядок заполнения декларации по акцизам на бензин, дизель, моторные масла, средние дистилляты, бензол, авиационный керосин, природный газ, этан, сжиженные углеводородные газы, сталь жидкую, легковые авто, мотоциклы и др.

Приказ от 31.01.2025 № ЕД-7-3/65@ опубликован на официальном портале 05.03.2025.

Изменения формы отчета по акцизам обусловлены поправками в НК:

в перечень подакцизных товаров добавлен природный газ для производства аммиака по подп. 14 п. 1 ст. 181 НК, его получение теперь считается подакцизной операцией;

новые ставки акциза на прямогонный бензин с 01.01.2025;

также изменен порядок применения вычета акциза для плательщиков, у которых есть свидетельство на переработку прямогонного бензина.

Приказ ФНС вступит в действие 5 мая 2025 года. Новую форму декларации нужно подавать начиная с отчетности за июнь 2025 года и исключительно в электронном виде.

Ранее действовавший приказ ФНС от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@ с прежней формой декларации и регламентом заполнения утратит силу.