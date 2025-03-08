Названы основные места, где в 2024 году бизнес расплачивался корпоративными картами

На январь 2025 года корпоративные карты (бизнес-карты) используют 60% индивидуальных предпринимателей и 44% ООО.

Аналитики Точка банка изучили, как компании тратили деньги в 2024 году с бизнес-карт, какие отрасли наиболее активны и на какие категории расходов приходилась основная доля транзакций. Результаты исследования есть у «Клерка».

Чаще всего их используют компании с регулярными бизнес-расходами: среди ИП – это строительство и недвижимость (74,9%), такси, транспорт и автосалоны (72,7%) и общепит, развлекательные заведения (70,5%). При этом юридические и бухгалтерские услуги, консалтинг, аудит занимают десятое место с 59,2%.

Среди ООО – общепит (58,6%), туристический бизнес (52,5%) и строительство (50,9%). Но у них юридические и бухгалтерские услуги, консалтинг, аудит на пятом месте с 48,9%.

У ИП в топ-5 вошли супермаркеты (34,9%), рестораны (15,3%), топливо (7,6%), маркетплейсы (6,9%). Это объясняется удобством: такие платежи позволяют избежать необходимости собирать и подавать накладные или квитанции на небольшие суммы, экономя время.

У ООО – супермаркеты (21,1%), разные услуги (11,1%), дом и ремонт (10,9%), топливо (10,7%), рестораны (9,1%).

Интересно, что ИП и ООО чаще всего расплачиваются в одних и тех же местах – к популярным точкам продаж относятся «Пятерочка», «Лемана Про» и «Красное и Белое».

ИП на УСН «Доходы» могут пользоваться картой как обычной дебетовой. Для ИП на других налоговых режимах и ООО важно сохранять чеки для подтверждения делового характера трат.

Аналитики Точки предполагают, что ИП чаще используют карты из-за более простого процесса оплаты. ИП активно используют карты как для повседневных нужд, так и для расчетов с контрагентами, тогда как юрлица обычно проводят бизнес-расходы через расчетные счета.

В отличие от перевода по банковским реквизитам с бизнес-картой можно быстро оплатить и получить товар в магазине. В отличие от оплаты наличными, оплата картой — это повышение прозрачности бизнеса и снижение рисков блокировки счета по 115-ФЗ.

Вместо выдачи наличных подоточетных средств сотрудникам, можно предоставить им карту с предустановленным лимитом.