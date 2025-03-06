Собственники стали чаще продавать квартиры в рассрочку

При высокой ключевой ставке становится выгоднее продавать и покупать жилье в рассрочку, чем обращаться за финансированием в банки.

Рассрочки между физлицами при продаже недвижимости были популярны в 2014-2015 годах на фоне роста ключевой ставки, потом инструмент потерял актуальность, а сейчас возвращается снова. Это характерно не только для продажи жилья в новостройках, но и на вторичном рынке.

Каждый пятый владелец квартиры согласен ее продать в рассрочку. Условия зависят от срочности продажи, длительности рассрочки и целей продавца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора федеральной компании «Этажи» Регину Дыдалину.

«По нашим оценкам, с начала года порядка 7% собственники продавали с той или иной формой рассрочки», — сказала она.

Труднее всего решиться на рассрочку тем, кто продает жилье, чтобы приобрести новое. Поэтому они предлагают не безвозмездную рассрочку, а с увеличением цены объекта или с начислением процентов.

На время действия рассрочки на жилье накладывается обременение при регистрации — такое же, как и при оформлении ипотеки. Если покупатель нарушит условия договора, то сделка будет расторгнута, покупатель и собственник квартиры вернут свои деньги. Также продавец сможет в суде взыскать оставшийся долг.