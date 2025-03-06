Криптовалюта

Tether заморозила 2,5 млрд рублей на бирже Garantex

У криптобиржи Garantex заморожено 2,5 млрд рублей — все токены USDT на российских кошельках под угрозой.

Крупнейший эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, заблокировала счета российской криптобиржи Garantex, на которых находилось около 2,5 млрд рублей. Торговля на площадке полностью приостановлена, включая вывод криптовалют.

«Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся! Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. Как всегда — мы первые, но не последние», — говорится в официальном заявлении команды Garantex.

Причиной блокировки стали санкции Евросоюза, введенные против Garantex 24 февраля. ЕС указал на «тесные связи биржи с российскими банками, ранее попавшими под европейские санкции». Клиенты Garantex активно использовали счета в Сбере, Альфа-Банке и Т-Банке для операций с криптовалютами.

Эксперт Михаил Жуховицкий считает произошедшее важным сигналом:

«Это не очень большие деньги — около 27 млн долларов. Но это яркий сигнал для рынка, что нужно уходить от контролируемого американцами USDT на децентрализованные инструменты. Сегодня нажали кнопку, после которой рынок перестановок уйдет в другие инструменты. USDT отныне скам», — таково мнение эксперта.

Garantex считалась ключевой площадкой для рублевой ликвидности и удобным способом обменивать рубли на USDT и обратно. После блокировки россиянам станет значительно сложнее проводить операции с USDT. Эксперты полагают, что ситуация может стать прецедентом и положить начало серьезному давлению на все криптовалютные платформы, работающие с российскими пользователями.

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