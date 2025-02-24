Под санкциями оказались банки Ак Барс, Уралсиб и Точка

24 февраля 2025 года Евросоюз ввел санкции против 13 российских банков. В список попали : Ак Барс, Уралсиб и Точка, а также Национальный резервный банк, Росэксимбанк, «Синара», Примсоцбанк, ББР, «РНКО Платежный конструктор», «Петербургский расчетный центр», Кузнецкбизнесбанк, МБ-банк и «Кубань-кредит».

Эти финансовые организации больше не смогут использовать систему SWIFT в своих операциях, пишет «Коммерсант».

«Работу мы не приостанавливаем — валюты ходят, как и раньше, все продукты стабильны, Точка работает в прежнем режиме, на нашу лицензию новые санкции никак не влияют», — сказано в телеграм-канале банка Точка.

Недавно мы писали, что под санкции также попали 48 физлиц и 35 компаний. Ограничение ввели на импорт алюминия из России, продажу в РФ игровых консолей и авиасимуляторов.