Минфин уточнил дату признания доходов упрощенцами при продажах через маркетплейсы

Доходы предпринимателей на УСН при реализации товаров на маркетплейсах учитывают в момент возникновения права распоряжения денежными средствами.

Датой получения доходов для применяющих УСН признается день поступления денег на счет или в кассу, а также погашения задолженности иным способом. То есть кассовый метод. Это распространяется и на операции через онлайн-площадки.

При работе с маркетплейсами ключевым критерием для определения даты дохода становится момент, когда у продавца появляется право распоряжения средствами. Это может не совпадать с фактическим зачислением денег, например, при использовании внутренних счетов платформ.

Таким образом, для предпринимателей на УСН датой получения дохода остается день, когда они получают возможность использовать выручку от реализации товаров через онлайн-площадки.

Такая позиция изложена в письме Минфина от 11.12.2024 № 03-11-11/125183.