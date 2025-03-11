Минэнерго подробно разъяснило налоговую классификацию энергооборудования на движимое и недвижимое

Энергетическое оборудование, выступавшее движимым имуществом при его приобретении, правомерно принятое на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, не может быть отнесено к недвижимому имуществу для целей налогообложения.

Данная позиция Минэнерго, изложенная в письме от 14.02.2025 № ЕГ-2286/07, основана на положениях Общероссийского классификатора основных фондов (ОК 013-2014), где такое оборудование выделено в отдельную категорию, не относящуюся к зданиям или сооружениям.

В частности, оборудование, используемое в процессах генерации, передачи, диспетчеризации и распределения электроэнергии и тепла, классифицируется по коду 330.00.00.00.000 раздела ОКОФ «Прочие машины и оборудование». Это подтверждает его статус как движимого актива.

Минэнерго подчеркивает, что градостроительное законодательство разделяет сооружения на две группы: объекты капитального строительства и временные конструкции. И рекомендует применять следующие критерии для разграничения движимых и недвижимых активов в энергетике:

наличие прочной связи с землей;

возможность разборки без необратимого повреждения;

функциональная автономность оборудования.

Отдельно разъяснена норма о налоговой льготе, вступившая в силу с 01.01.2025. Согласно ей, определенные виды имущества энергетического комплекса освобождаются от налогообложения при условии их соответствия критериям движимых объектов.