Недвижимость, полученная по концессии, облагается налогом у концессионера

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.11.2024 03-05-05-01/113294.
Имущество, переданное концессионеру и созданное им в соответствии с концессионным соглашением, облагается налогом на имущество у концессионера.
При этом имеются в виду те основные средства, которые являются таковыми по правилам бухучета (по ФСБУ 6/2020).
Кстати, планируют создать ГИС по концессиям. Там будут сведения об объектах концессионных соглашений, потенциальных объектах, их технических характеристиках, сроках и условиях конкурсов, условиях и процедурах отбора потенциальных концессионеров, предложениях инвесторов, заключении соглашений и т. д.
В 2025 году изменились правила работы с налогом на имущество, теперь по нему нужно заполнять новую декларацию. Научим правильно рассчитывать и уплачивать транспортный налог, НДФЛ, НДС и страховые взносы на новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 55% за 14 900 рублей вместо
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