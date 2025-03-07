Недвижимость, полученная по концессии, облагается налогом у концессионера

Недвижимость, которая на балансе числится как основное средство, подлежит обложению налогом на имущество. В том числе – недвижимость по концессии.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.11.2024 03-05-05-01/113294.

Имущество, переданное концессионеру и созданное им в соответствии с концессионным соглашением, облагается налогом на имущество у концессионера.

При этом имеются в виду те основные средства, которые являются таковыми по правилам бухучета (по ФСБУ 6/2020).

Кстати, планируют создать ГИС по концессиям. Там будут сведения об объектах концессионных соглашений, потенциальных объектах, их технических характеристиках, сроках и условиях конкурсов, условиях и процедурах отбора потенциальных концессионеров, предложениях инвесторов, заключении соглашений и т. д.