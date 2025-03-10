НКО будут отчитываться через единый электронный ресурс Минюста

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий некоммерческие организации подавать отчетность в электронном виде через личный кабинет на сайте Минюста.

Проект закона обязывает некоммерческие организации, включая благотворительные и волонтерские, представлять отчетность исключительно в электронном виде. Документ разработан по поручению Президента и направлен на снижение административной нагрузки и повышение прозрачности деятельности НКО.

Он предусматривает возможность сдачи отчетов НКО через личный кабинет на сайте Минюста с использованием единой формы. В нее войдут сведения о составе органов управления, источниках финансирования, целях использования средств, в том числе полученных от иностранных источников, а также о реализованных программах.

Законопроект также вносит изменения в регулирование отчетности казачьих обществ, которые уже используют электронный документооборот. Для них сохранится аналогичный порядок подачи данных через сайт Минюста.

Указано, что реализация инициативы не потребует дополнительных бюджетных средств. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.