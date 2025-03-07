Какие именно ветеринарные услуги не облагаются НДС: смотрите список!

Предприниматели и компании могут не уплачивать НДС с услуг, которые соответствуют целям и задачам ветеринарии. К ним также относятся все лабораторные исследования и дезинсекция.

Минфин выпустил письмо от 21.01.2025 № 03-07-07/4650, где перечислил платные ветеринарные услуги, которые точно не облагаются НДС. К ним относятся:

клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация;

все виды лабораторных исследований;

исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях;

определение стельности и беременности всех видов животных, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;

консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания;

кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги.

«Перечень ветеринарных услуг является открытым. Однако в целях отнесения определенной услуги к ветеринарным она должна соответствовать целям и задачам ветеринарии», — сказано в письме Минфина.

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