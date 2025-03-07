⚡️ Итоги дня: такси перед 8 Марта подорожает на 10-20%, россияне стали покупать больше мороженого, а у владельца «Главпродукта» хотят изъять активы

В России выросли продажи мороженого на 34%. В 2024 году было приобретено почти 104 тыс. тонн этого лакомства на сумму около 78 млрд рублей. В денежном выражении рост составил 37% по сравнению с предыдущим годом.

Генпрокуратура требует изъять в казну ключевые активы у владельца «Главпродукта» Леонида Смирнова. Его обвиняют в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме дробления.

Россияне перед 8 Марта покупают на маркетплейсах традиционные для подарков товары — технику и электронику, цветы, товары для дома, продукцию для красоты. В лидерах по обороту различные ароматические свечи (плюс 250%), открытки к 8 Марта (плюс 260%) и, разумеется, живые цветы (плюс 200%).

Стоимость поездки на такси вечером 8 Марта может вырасти на 10-20%. В «Яндекс.Такси» объяснили, что изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии.

После ухода зарубежных лейблов российские компании нарастили выручку и прибыль на 50–60%. Среди крупнейших игроков рекордный результат у «Первого музыкального издательства» — 2,6 млрд руб. выручки.

Минпромторг может установить 20% долю российского вина в торговых сетях. Некоторые представители винодельческой отрасли, считают 20% недостаточным и предлагают увеличить долю до 70% за семь лет.

В последней версии Telegram для Android распространяется новая вредоносная программа под названием «EvilLoader». Она замаскирована под видеофайл. Когда пользователь пытается воспроизвести видео, приложение выдает ошибку. В этот момент появляется возможность «попробовать открыть его в стороннем браузере». Затем появится фейковый Play Store с вредоносной программой.

Минсельхоз предупредил Путина о потенциальном повышении цен на пшеницу мукомольного качества из-за снижения посевных площадей, урожайности зерна, рентабельности аграриев и погодных колебаний. Цены на зерно могут стать выше предельных уровней максимальных цен в 15,6 тыс. рублей за тонну.

В Госдуме предлагают ужесточить требования к составу чернил для татуировок. Это нужно, чтобы снизить возможные риски заболеваний.