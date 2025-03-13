Какие сведения будут поступать в ФНС в отношении продавцов на маркетплейсах

Специальный налоговый режим АУСН позволяет максимально освободиться от отчетности и подачи сведений. Налоговики их получат от оператора ОФД и самой торговой площадки.

От оператора ОФД налоговая узнает о сумме дохода. А от маркетплейса — о зачете встречных требований, если выручка поступает селлеру уже за вычетом комиссий и вознаграждений маркетплейсу. Или о суммах агентских вознаграждений, полученных от продавцов — если ИП перечисляет площадке деньги за услуги отдельным платежом.

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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Она добавила, что маркетплейс должен передавать сведения о налоговую по завершении месяца, в котором произошла реализация товара — не позднее 10 числа.

Выручка от продаж на маркетплейсах будет учитываться на дату поступления денег на расчетный счет организации или ИП.

Ранее мы писали, что Минфин уточнил дату признания доходов упрощенцами при продажах через маркетплейсы.