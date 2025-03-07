Апелляция отменила штраф СФР за несвоевременную подачу уточненных сведений

Штраф за подачу корректировок ЕФС-1 на шестой день признан незаконным из-за ошибки в определении начала срока подачи уточнений.

Девятый арбитражный апелляционный суд (9 ААС) постановил, что срок для представления исправленных сведений формы ЕФС-1 исчисляется со следующего дня после получения уведомления от СФР.

Соцфонд оштрафовал организацию за подачу уточненных данных на 6-й день после получения уведомления. Фонд и суд первой инстанции посчитали, что пятидневный срок истек. Апелляция указала: закон от 01.09.1996 № 27-ФЗ не регулирует порядок исчисления сроков, поэтому применены нормы Налогового кодекса. Согласно п. 2 ст. 6.1 НК, отсчет начинается на следующий день после события — в данном случае получения уведомления.

Суд установил: организация получила уведомление 05.03.2024, срок для исправлений начался 06.03.2024 и закончился 13.03.2024. Данные поданы 13.03.2024, нарушений нет.

Решение СФР и постановление первой инстанции отменены. С фонда взысканы судебные расходы — 33 000 рублей.

Постановление 9-го ААС от 27.12.2024 № 09АП-64595/2024 согласуется с предыдущей практикой по аналогичным спорам.