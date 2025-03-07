«Цифра банк» снизит комиссию за наличную валюту до 3%

Сейчас клиенты, которые хотят внести наличную валюту на счет, платят банку 5%, но с 12 марта комиссию снизят до 3%.

С 12 марта 2025 года «Цифра банк» снизит комиссию за прием наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на счет.

Сейчас организация удерживает 5%, а будет — 3%. Об этом сказано на сайте банка.

Раньше банк запрещал принимать наличную валюту и выводить ее с брокерского счета, но в конце ноября 2024 года запрет сняли для долларов. Действует только одно условие — все операции должны проходить через «Цифра банк».

Недавно мы писали, что с 4 февраля 2025 года «Цифра брокер» начал удерживать со всех клиентов комиссию в размере 150 рублей в месяц за ведение брокерского счета.