Селлерам можно выдохнуть: не все подходит под понятие рекламы

В силу закона под понятие рекламы не подходят:
каталоги товаров, работ и услуг;
справочно-информационные и аналитические материалы;
объявления покупателей о бесплатной передаче вещей;
отзывы покупателей.
Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
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