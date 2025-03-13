Селлерам можно выдохнуть: не все подходит под понятие рекламы

У продавцов на маркетплейсах автоматически отпадает ряд обязанностей, если информация, материалы или текстовые сообщения в Интернете не относятся к рекламе.

В силу закона под понятие рекламы не подходят:

каталоги товаров, работ и услуг;

справочно-информационные и аналитические материалы;

объявления покупателей о бесплатной передаче вещей;

отзывы покупателей.

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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