🌲 🌳 Минэкономразвития разрешит вырубать леса, чтобы строить горнолыжные комплексы

Если для строительства горнолыжного курорта нужно вырубить лес, то компания будет это возмещать — восстанавливать леса и три года ухаживать за саженцами.

В Лесной кодекс подготовили поправки, по которым ради горнолыжных комплексов Минэкономразвития разрешит вырубить часть горных защитных лесов.

При этом компании, которые будут владеть горнолыжными курортами на месте вырубленного массива, обяжут восстанавливать леса и ухаживать за саженцами в течение трех лет. Об этом пишут «Известия».

«Законопроект не предусматривает бесконтрольные рубки лесных насаждений и разноплановую застройку лесных участков, а сплошная рубка требуется исключительно для строительства объектов, входящих в состав горнолыжного комплекса», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас в России действует 400 горнолыжных комплексов, занимаются этим видом спорта уже больше 4 млн человек.