Зарубежные подразделения российских компаний не являются иностранными структурами

Российские организации, имеющие обособленные подразделения за пределами страны, не обязаны учитывать их как иностранные структуры без образования юридического лица.

Контролируемой иностранной компанией признается иностранная организация или структура без образования юрлица, если ее контролирующие лица — налоговые резиденты России.

Понятие иностранной структуры определено в НК: это организационная форма, созданная за рубежом (например, фонд, траст, партнерство), которая вправе извлекать доход в интересах участников или бенефициаров.

В письме Минфина от 22.01.2025 № 03-12-11/2/4713 подчеркивается, что обособки российских организаций, расположенные за пределами страны, не могут рассматриваться как иностранные структуры без образования юрлица. Причина в том, что такие подразделения не соответствуют критериям, установленным НК.