Зарубежные подразделения российских компаний не являются иностранными структурами

Контролируемой иностранной компанией признается иностранная организация или структура без образования юрлица, если ее контролирующие лица — налоговые резиденты России.
Понятие иностранной структуры определено в НК: это организационная форма, созданная за рубежом (например, фонд, траст, партнерство), которая вправе извлекать доход в интересах участников или бенефициаров.
В письме Минфина от 22.01.2025 № 03-12-11/2/4713 подчеркивается, что обособки российских организаций, расположенные за пределами страны, не могут рассматриваться как иностранные структуры без образования юрлица. Причина в том, что такие подразделения не соответствуют критериям, установленным НК.
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